Последнее обновление: 29.05.2019 12:26

Цены на нефть падают, поскольку беспокойство о торговой войне перевешивает перебои в поставках

Цены на нефть падают в среду из-за опасений, что торговая война между США и Китаем может спровоцировать глобальный экономический спад, но некоторую поддержку оказывают ограниченные поставки на фоне сокращения объемов производства в рамках сделки ОПЕК+ и политической напряженности на Ближнем Востоке.

К 09:19 Фьючерсы на Brent упали на 0,80% до $69,55 за баррель.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI упали на 1,01% до $58,54 за баррель.

“С макроэкономической точки зрения, инвесторы обеспокоены мировым спросом, особенно перед лицом растущего торгового спора между США и Китаем”, - сказал Джеймс Мик, управляющий директор американской инвестиционной компании Tortoise.

Фавад Разакзада, аналитик брокерской компании Forex.com, сказал, что ещё одна проблема - это “падение курсов EM-валют, что увеличивает долларовую стоимость сырой нефти в этих странах”, и что цены на нефть могут снизиться.

Несмотря на экономические опасения, мировой спрос на нефть пока держится на высоком уровне, достигнув в среднем более 100 миллионов баррелей в сутки впервые в этом году, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA).

ОПЕК и союзные государства, включая Россию, обсудят будущее сделки об ограничении нефтедобычи на встрече, которая пройдет в конце июня или начале июля.

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