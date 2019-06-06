Цены на нефть вблизи январских минимумов на фоне роста добычи в США

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения до минимумов почти за пять месяцев на предыдущей сессии, но увеличение добычи в США и ослабление экономического роста продолжили оказывать давление на рынки.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,31% до$60,80 к 8:20, а WTI повысилась на 0,28% до $51,82 за баррель.

Brent и WTI в среду достигли самых низких уровней с середины января - $59,45 и $50,60 за баррель соответственно - на фоне резкого роста запасов нефти в США и рекордной добычи, а также в связи с тем, что замедление глобального роста начало сказываться на спросе на сырье.

Объем добычи нефти в США вырос до рекордных 124,4 миллиона баррелей в сутки за неделю, закончившуюся 31 мая, что на 1,63 миллиона баррелей в сутки больше, чем в мае 2018 года, сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA).

На фоне роста добычи запасы нефти в США выросли на 6,8 миллиона баррелей за неделю до 483,26 миллиона баррелей, что является самым высоким показателем с июля 2017 года.