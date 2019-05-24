Последнее обновление: 24.05.2019 16:38

Цены на нефть восстанавливаются, но рынок все еще под давлением

Цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу на фоне сокращения предложения ОПЕК и напряженности на Ближнем Востоке, но им все еще не удалось полностью компенсировать потери, произошедшие в начале недели из-за экономического спада и роста запасов, которые привели к самому резкому снижению с начала года.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,17% до $68,55 за баррель на 8:10, а WTI - на 1,14% до $58,57 за баррель.

“Многочисленные риски, связанные с поставками, сохраняются из-за продолжающейся напряженности в отношениях между Ираном и США, что может привести к дестабилизации”, - сказали в пятницу аналитики банка ANZ.

ANZ добавил, что санкции США в отношении нефтяной промышленности Ирана и Венесуэлы, вероятно, приведут к дальнейшему сокращению экспорта нефти из стран ОПЕК, членами которой являются обе страны.

С середины недели рост запасов нефти в США также начал оказывать давление на цены.

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