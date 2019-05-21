Цены на нефть в плюсе на фоне растущей напряженности между США и Ираном

Цены на нефть выросли во вторник после обострения напряженности в отношениях между США и Ираном и появления признаков того, что ОПЕК продолжит сокращать поставки в этом году.

Однако инвесторы переживают по поводу того, что затянувшаяся китайско-американская торговая война может привести к глобальному экономическому спаду.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,39% до $72,25 за баррель к 9:09 МСК, а WTI вырос на 0,49% до $63,41 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил Ирану “большой силой”, если тот атакует точки на Ближнем Востоке, где у США есть интересы. Это произошло после ракетного обстрела иракской столицы. Вашингтон подозревает, что нападение было организовано боевиками, связанными с Ираном.

Иран заявил во вторник, что будет сопротивляться давлению со стороны США и отказываться от дальнейших переговоров в нынешних условиях.