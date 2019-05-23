Цены на нефть падают на фоне растущих запасов в США

Цены на нефть падают в четверг, продолжив тенденцию предыдущей сессии, на фоне роста запасов нефти в США и слабого спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились 0,69% до $70,50 за баррель на 8.10 МСК, а WTI опустилась на 0,62%, до $61,04 за баррель.

Коммерческие запасы сырой нефти США выросли на 4,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 17 мая, до 476,8 миллионов баррелей, что является самым высоким показателем с июля 2017 года, показывают данные Управления по энергетической информации США (EIA). Это произошло из-за слабого спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

Добыча сырой нефти в США выросла на 100.000 баррелей в сутки до 12,2 миллионов баррелей в сутки, что приблизило ее к рекорду конца прошлого месяца - 12,3 миллионов баррелей в сутки.