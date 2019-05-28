Последнее обновление: 28.05.2019 11:32

Brent выше $70 за счет сокращения добычи ОПЕК+, санкций США

Цена на нефть Brent выросла во вторник, преодолев отметку в $70 за баррель, поскольку сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы перевесили опасения, связанные с замедлением экономического роста.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,21% до $70,26 к 8:40, а WTI поднялась на 1,16% до $59,31 за баррель.

Сокращение добычи нефти ОПЕК и союзниками организации поддерживает цены с начала года.

ОПЕК и партнеры, включая Россию, должны встретиться 25 и 26 июня для обсуждения дальнейшей политики в отношении добычи.

Ограничению уровня предложения также способствуют санкции США в отношении экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы.

“Экспорт Ирана остается под давлением из-за отрицательного воздействия санкций США. Это происходит на фоне возможных планов ОПЕК продлить действующее соглашение о сокращении добычи нефти”, - сообщили аналитики банка ANZ.

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