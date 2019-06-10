Последнее обновление: 10.06.2019 14:16

Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии о необходимости продлить сделку ОПЕК+

Цены на нефть растут в понедельник после того, как Саудовская Аравия сказала, что необходимо сохранить действующие ограничения на добычу в рамках сделки ОПЕК+, а также благодаря тому, что США не будут вводить тарифы на мексиканские товары, что смягчило опасения о замедлении мировой экономикой.

Несмотря на рост в понедельник, трейдеры говорят, что обеспокоенность состоянием мировой экономики и ее влиянием на спрос на топливо все еще сказывается на настроениях нефтяного рынка.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,41% до $63,55 на 9:18, а WTI поднялась на 0,48% до $54,25.

Трейдеры отметили, что нефть дорожает из-за сообщения Саудовской Аравии в пятницу о том, что ОПЕК близка к консенсусу о продлении сделки об ограничении нефтедобычи.

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