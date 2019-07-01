Нефть подскочила более чем на 2% в ожидании продления сделки ОПЕК+

Цены на нефть выросли более чем на $1 за баррель в понедельник после того, как перед встречей ОПЕК в Вене Саудовская Аравия, Россия и Ирак поддержали продление сокращения добычи еще на шесть-девять месяцев.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,86% до $66,59 за баррель к 9:05, а WTI - на 2,77% до $60,09 за баррель после достижения пика в $60,10, самого высокого показателя более чем за пять недель.

ОПЕК и партнеры, похоже, продлят сокращение добычи нефти до конца 2019 года после того, как в воскресенье ведущие производители одобрили шаг, направленный на поддержку цен.

ОПЕК, Россия и другие производители, альянс, известный как ОПЕК+, встречаются в понедельник и вторник, чтобы обсудить сокращение добычи. Группа сокращает добычу нефти с 2017 года, чтобы предотвратить падение цен в условиях ослабления мировой экономики и резкого роста производства в США.

Президент России Владимир Путин сказал в воскресенье, что договорился с Саудовской Аравией о продлении сделки, подразумевающей сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки, на шесть-девять месяцев.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что сделка, скорее всего, будет продлена на девять месяцев, а более сильного сокращения не требуется.