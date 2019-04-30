Цены на нефть выросли после комментариев С.Аравии о продлении сделки ОПЕК+

Цены на нефть выросли во вторник, восстановив понесенные ранее в ходе сессии потери, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допустил возможность продления сделки о сокращении добычи до конца 2019 года.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,3 процента до $72,24 за баррель к 9:53, в то время как WTI прибавила 0,25 процента до $63,66 за баррель.

Ранее во вторник давление на цены нефть оказали слабые данные о деловой активности в Китае, которые указали на то, что китайской экономике все еще не удается набрать обороты.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе вновь призвал ОПЕК и де-факто лидера организации Саудовскую Аравию увеличить добычу, чтобы восполнить дефицит предложения, вызванный ужесточением санкций против Ирана.

“Добыча нефти в Иране снизится до 1,9 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2019 года с 3,6 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале 2018-го на фоне вступления в силу санкций США”, - сообщил Bank of America Merrill Lynch, добавив при этом, что ожидает “почти сбалансированного рынка в 2019 году”, поскольку объем производства ОПЕК и США вырастет.

Американский экспорт нефти впервые превысил 3 миллиона баррелей в сутки в начале 2019 года на фоне роста добычи более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года до рекордного уровня более чем в 12 миллионов баррелей в сутки.