Последнее обновление: 30.04.2019 13:43

Цены на нефть выросли после комментариев С.Аравии о продлении сделки ОПЕК+

Цены на нефть выросли во вторник, восстановив понесенные ранее в ходе сессии потери, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допустил возможность продления сделки о сокращении добычи до конца 2019 года.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,3 процента до $72,24 за баррель к 9:53, в то время как WTI прибавила 0,25 процента до $63,66 за баррель.

Ранее во вторник давление на цены нефть оказали слабые данные о деловой активности в Китае, которые указали на то, что китайской экономике все еще не удается набрать обороты.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе вновь призвал ОПЕК и де-факто лидера организации Саудовскую Аравию увеличить добычу, чтобы восполнить дефицит предложения, вызванный ужесточением санкций против Ирана.

“Добыча нефти в Иране снизится до 1,9 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии 2019 года с 3,6 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале 2018-го на фоне вступления в силу санкций США”, - сообщил Bank of America Merrill Lynch, добавив при этом, что ожидает “почти сбалансированного рынка в 2019 году”, поскольку объем производства ОПЕК и США вырастет.

Американский экспорт нефти впервые превысил 3 миллиона баррелей в сутки в начале 2019 года на фоне роста добычи более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года до рекордного уровня более чем в 12 миллионов баррелей в сутки.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование