Цены на нефть растут на фоне продления сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли во вторник после решения ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи до марта следующего года, хотя опасения об ослаблении спроса на фоне замедления мировой экономики сдерживали подъем котировок.

Фьючерсы на Brent выросли на 0,58% до $65,44 за баррель к 09:37, а фьючерсы на американскую WTI - на 0,47% до $59,37 за баррель.

Соединенные Штаты и Китай в субботу договорились возобновить торговые переговоры, однако слабые данные о производственной активности в Европе, Азии и США оказали давление на цены на нефть.

Страны ОПЕК в понедельник договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев до марта 2020 года, чтобы поддержать цены.

Позднее во вторник пройдет встреча группы ОПЕК+, куда входит Россия. Производители обсудят сокращение добычи на фоне растущего производства в США.

Президент РФ Владимир Путин сказал в субботу, что Россия договорилась с Саудовской Аравией о продлении сделки на 6-9 месяцев.

Инвесторы также ждут данных о запасах нефти в США, которые, согласно опросу Рейтер, как ожидается, снизились третью неделю кряду.