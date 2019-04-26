Цены на нефть могут завершить неделю в плюсе на фоне сокращения предложения

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне ожиданий, что ОПЕК в ближайшее время увеличит добычу, чтобы компенсировать снижение экспорта из Ирана после ужесточения санкций США против Тегерана.

Тем не менее цены могут показать самую продолжительную серию недельных подъемов за несколько лет на фоне сокращения уровня предложения на рынках из-за сбоев поставок и растущих геополитических опасений, в частности в связи с обострением напряженности между США и Ираном.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,19 процента до $74,21 за баррель на 8:50, в то время как WTI потеряла 0,44 процента, опустившись до $64,92 за баррель.

Падение последовало за ростом Brent выше $75 за баррель в четверг, впервые в этом году, после того как Польша, Германия и Словакия отказались принимать российскую нефть, ссылаясь на высокий уровень загрязнения, создающий угрозу оборудованию нефтеперерабатывающих заводов.

Brent демонстрирует рост пятую неделю подряд, самый продолжительный с апреля 2018 года. Цена на WTI повышается восьмую неделю подряд - это самая продолжительная серия недельных подъемов с первой половины 2015 года.