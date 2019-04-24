Цены на нефть снизились, несмотря на ужесточение санкций против Ирана

Цены на нефть снизились в среду на фоне признаков сохранения достаточного уровня предложения на мировых рынках, несмотря на подъем котировок до пиков 2019 года на этой неделе после решения США ужесточить санкции против Ирана.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,51 процента до $74,13 за баррель к 10:15.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 0,6 процента $65,90 за баррель.

Цены на нефть достигли максимума с начала года ранее на этой неделе после решения США отменить с мая разрешения на закупку иранской нефти, действовавшие в отношении ряда импортёров.

Уровень предложения на рынках, как ожидается, снизится в краткосрочной перспективе, поскольку иранский экспорт, вероятно, резко упадет с мая, сообщили Goldman Sachs и Barclays на этой неделе.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило во вторник, что на рынках наблюдается “достаточный уровень предложения”, а “глобальные резервные мощности остаются на приемлемом уровне”.

Крупнейшим источником новых поставок являются США. Производство нефти в США выросло более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года до рекордного пика выше 12 миллионов баррелей в сутки в начале этого года. МЭА ожидает роста общей добычи в США на 1,6 миллиона баррелей в сутки в текущем году.