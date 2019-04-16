Нефть продолжила снижение из-за опасений об увеличении добычи

Фьючерсы на нефть снизились во вторник, поскольку недавнее ралли цен ограничили комментарии министра финансов РФ Антона Силуанова, указавшие на то, что ОПЕК и Россия могут увеличить добычу, чтобы перестать уступать США долю на глобальном рынке.

Фьючерсы на Brent к 9.30 снизились на 0,41 процента до $70,89 за баррель, сбавив 0,5 процента накануне.

Фьючерсы на WTI сбавили 0,22 процента до $63,26 за баррель, в понедельник снизившись на 0,8 процента.

Силуанов в выходные сказал, что участникам соглашения об ограничении нефтедобычи в июне предстоит определиться, готовы ли они и дальше уступать США долю на глобальном рынке.

“Сейчас пока решения нет, вопрос этот пока обсуждается... есть дилемма: нам дальше с ОПЕК продолжить терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения”, - цитирует Силуанова Интерфакс.

Стремительный рост добычи сланцевой нефти в США также сдерживает подъем цен.

В то же время поддержку рынкам продолжает оказывать сокращение производства в Иране и Венесуэле на фоне признаков того, что США могут еще больше ужесточить санкции против двух членов ОПЕК, а также сохраняющаяся напряженность в Ливии.