Нефть в плюсе за счет сокращения добычи ОПЕК+, санкций против Ирана и Венесуэлы

Цены на нефть выросли в пятницу благодаря продолжающемуся сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ и влиянию санкций США против Ирана и Венесуэлы.

К 9.36 фьючерсы на Brent подорожали на 0,41 процента до $71,12 за баррель, а на WTI - на 0,47 процента до $63,88 за баррель.

“Мы прогнозируем средний уровень цен на Brent и WTI в $75 за баррель и $67 за баррель соответственно на период до конца года, но риски асимметрично склоняются в сторону повышения”, - сообщили аналитики RBC Capital Markets.

“Связанные с геополитикой ралли могут толкать цены к отметке в $80 за баррель или даже выше на кратковременные периоды этим летом”.

Производство в Венесуэле падает из-за санкций США, а также глубокого экономического и политического кризиса, а в мае Вашингтон, как ожидается, ужесточит санкции против нефтяной отрасли Ирана.

ОПЕК и союзники в июне проведут встречу, чтобы решить, продлевать ли сокращение добычи. Хотя де-факто лидер картеля Саудовская Аравия, похоже, стремится продолжать снижать производство, источники в ОПЕК сообщили, что организация может повысить добычу с июля, если производство в Иране и Венесуэле продолжит падать, а цены - расти.