Нефть подешевела из-за роста запасов в США, опасений об экономике

Цены на нефть снизились в четверг после того, как данные указали на рост запасов в США до максимумов почти за 17 месяцев на фоне рекордных уровней добычи, а также в связи с опасениями об ослаблении экономики, которое может ударить по спросу на топливо.

К 9.47 фьючерсы на Brent снизились на 0,3 процента до $71,51 за баррель, а на WTI - на 0,5 процента до $64,32 за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 7 миллионов баррелей до 456,6 миллиона баррелей на прошлой неделе - максимума с ноября 2017 года, сообщило Управление энергетической информации в среду.

Добыча в США осталась на рекордном уровне в 12,2 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы продолжили тревожиться, что замедление экономики вскоре ослабит спрос на топливо, после того как Международный валютный фонд на этой неделе понизил прогноз роста глобального ВВП в 2019 году.

Поддержку рынкам продолжают оказывать сокращение добычи группой ОПЕК+, санкции США против Ирана и Венесуэлы и усиление напряженности в Ливии.