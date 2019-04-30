Доллар США растет в паре с евро и дешевеет к иене

Курс доллара США умеренно повышается в паре с евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как австралийский доллар падает практически ко всем основным мировым валютам на слабых статданных из Китая.

Участники рынка ждут итогов заседания ФРС США, которое завершится 1 мая. По общим ожиданиям, Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. После окончания заседания состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Тем временем во вторник стало известно, что индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в марте. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя.

Индекс PMI в сфере услуг и строительстве в апреле опустился с максимальных с сентября 54,8 пункта до 54,3 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 54,9 пункта. Сводный индекс деловой активности понизился с 54 пунктов в марте, самого высокого уровня с июня 2018 года, до 53,4 пункта.

На этих данных австралийский доллар дешевеет к доллару США на 0,25%, до 1,42 за $1. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, и замедление роста китайской экономики может негативно отразиться на экономике страны.

Пара евро к 9:54 снизился на 0,07% - до $1,1178 по сравнению с $1,1186 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской снизился на 0,2% - до 111,34 иены против 111,65 иены на завершение торгов в понедельник, курс евро к иене опустился на 0,25% - до 124,64 иены по сравнению со 124,89 иены по итогам предыдущих торгов.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,04%.