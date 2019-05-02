Доллар стабилен в паре с евро, иена дешевеет

Курс доллара США умеренно повышается в паре с евро после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как японская иена падает практически ко всем основным мировым валютам.

Пара евро/доллар к 9:59 торгуется на уровне $1,1195, как и на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс американской валюты относительно японской поднялся до 111,55 иены против 111,38 иены на завершение торгов в среду.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с 10-дневными празднованиями в честь правления императора Акихито, который отрекся от престола, передав полномочия своему сыну Нарухито с 1 мая.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,03%.

Федрезерв не стал менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, следует считать инфляцию в США ниже таргетируемого американским ЦБ уровня временным явлением. В целом он охарактеризовал положение американской экономики как благоприятное, особенно отметив активный рост рынка труда и стабильность финансовой системы.

Глава Федрезерва особенное внимание уделил заявлениям президента США Дональда Трампа, вновь раскритиковавшего руководство центробанка за слишком высокий уровень ставки. По его словам, "мы не задумываемся о краткосрочных политических вопросах, не обсуждаем их и принимаем их в расчет при принятии решений".

По оценкам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, доллар США сохранит повышательную динамику в ближайшее время в отсутствие значимых альтернатив.