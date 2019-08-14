Доллар дешевеет к иене, стабилен к евро

Доллар вновь дешевеет к иене на фоне сохраняющегося спроса на валюту "тихой гавани", несмотря на решение США отложить введение пошлин на товары, импортируемые из Китая. К евро американская валюта стабильна.

Власти США намерены отложить введение пошлин на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Еще одним фактором неопределенности для рынка остается ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты. Международный аэропорт Гонконга возобновил отправку рейсов после того, как более 300 из них были отменены из-за беспорядков ночью, сообщают СМИ с места событий. В то же время, около 30 участников протестов продолжают находиться в терминале.

Тем временем Народный банк Китая (китайский ЦБ) в среду установил справочный курс юаня на отметке 7,0312 за $1 по сравнению 7,0326 днем ранее. По состоянию на 9:27 доллар снизился к юаню на 0,35% - до 7,0184 юаня за $1 по сравнению с 7,0433 за $1 по итогам предыдущих торгов.

Евро торгуется утром в районе $1,117 против $1,1171 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской снизилась на 0,34% - до 118,83 иены по сравнению со 119,24 иены на закрытие предыдущих торгов. Курс доллара опустился на 0,33% и составил к 9:27 мск 106,39 иены против 106,74 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также растет на 0,01%.