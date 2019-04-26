Доллар слабо дешевеет к евро и дорожает к иене

Курс доллара США вчера вырос на фоне более "голубиных" настроений центральных банков крупнейших стран мира, отмечает MarketWatch. Сегодня американская валюта немного дешевеет к евро и фунту и повышается к иене.

Участники рынка находятся в ожидании публикации первых данных о состоянии экономики США за первый квартал. Как ожидается, американский ВВП увеличился на 2,3% относительно октября-декабря.

Кроме того, в пятницу Мичиганский университет обнародует значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия в Штатах за апрель. Предполагается, что индикатор вырос до 97 пунктов по сравнению с 96,9 пункта в прошлом месяце.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в четверг достигал отметки в 98,322 пункта, что является максимумом с 16 мая 2017 года. Сессию он завершил на уровне 98,15 пункта и находится в этом районе в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также практически стабилен.

Евро по состоянию на 9:47 поднялся на 0,09% - до $1,1142 против $1,1132 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской выросла на 0,14% и составила 124,53 иены по сравнению со 124,36 иены в четверг. Курс доллара подрос на 0,04% - до 111,68 иены против 111,63 иены.

Фунт стерлингов подорожал на 0,09% - до $1,2910 против $1,2899 в предыдущий рабочий день. Относительно единой европейской валюты он стабилен и торгуется на уровне 1,1585 евро против 1,1587 евро. накануне.