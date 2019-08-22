Доллар стабилен в паре с евро, снижается к иене

Доллар стабилен в паре с евро, дешевеет по отношению к японской иене в ходе азиатских торгов в четверг, трейдеры оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который был опубликован в среду.

Евро торгуется в районе $1,1082 против $1,1086 на закрытие прошлой сессии.

Курс доллара составляет 106,43 иены против 106,62 иены. Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 117,93 иены по сравнению со 118,21 иены в среду.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подрастает на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,04%.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

Теперь участники рынка ждут начала ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, на котором соберутся представители крупнейших мировых центральных банков. В пятницу здесь запланировано выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

По итогам июньского заседания ФРС снизила ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября.

Президент США Дональд Трамп настаивает на дальнейшем снижении ставки ФРС. Накануне он продолжил атаку на регулятор, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.

"Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в Twitter.

Тем временем китайский юань дешевеет к доллару, давление на нацвалюту КНР оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении торгового спора США и Китая, пишет агентство Bloomberg.

Юань в четверг торгуется на уровне 7,0729 юаня за $1 по сравнению с 7,0631 за $1 по итогам предыдущих торгов. При этом в ходе торгов юань падал до минимума с марта 2008 года.