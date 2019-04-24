Доллар дорожает к большинству валют

Долларовый индекс продолжает подъем в среду после скачка в ходе предыдущей сессии до максимума с июня 2017 года на фоне увеличения спроса на наиболее надежные активы в связи с ростом геополитической напряженности.

"Недостаток волатильности уже становится постоянной темой", - отмечает аналитик Societe Generale Кит Джукс. "Волатильность валютного рынка находится на минимуме с 2014 года, и это заставляет инвесторов искать более доходные варианты вложений, что неблагоприятно для евро и иены", - цитирует эксперта MarketWatch.

По состоянию на 9:43 курс евро к доллару опустился на 0,15% - до $1,1210 по сравнению с $1,1227 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта стерлингов уменьшилась на 0,1% - до $1,2925 против $1,2938 накануне. К японской валюте доллар стабилен. Пара доллар/иена торгуется на уровне 111,82 иены по сравнению с 111,86 иены по итогам предыдущих торгов.

Евро к иене снизился на 0,18% и составил 125,35 иены против 125,58 иены на закрытие. К фунту евро стабилен и торгуется на уровне 1,1525 евро за фунт по сравнению с 1,1524 евро..

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в среду 0,1%. Во вторник значение индекса достигало максимума с июня 2017 года, а к закрытию рынка его подъем составил 0,4%.

Курс австралийского доллара упал на 0,95% на данных об ослаблении инфляции и составляет 1,4214 доллара/$1.

Потребительские цены в Австралии в первом квартале не изменились по сравнению с предыдущим кварталом, когда они выросли на 0,5%. В годовом выражении рост цен в январе-марте замедлился до 1,3% с 1,8% в четвертом квартале.