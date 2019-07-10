Доллар стабилен к корзине основных валют

Доллар демонстрирует малоподвижную динамику по отношению к корзине основных валют в ходе азиатских торгов во вторник, рынок сфокусировался на предстоящем выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Внимание инвесторов и аналитиков сосредоточено на двух выступлениях Пауэлла в Конгрессе США, по итогам которых он ответит на вопросы. Ожидается, что они прольют свет на то, в каком ключе будет проходить следующее заседание Федрезерва, намеченное на конец июля.

"На фоне сильных июньских показателей рынка труда другие данные свидетельствуют о снижении экономической активности. ФРС, вероятнее всего, обратит больше внимания на последнее и сохранит намерение снизить ключевую ставку в июле, поскольку инфляционные ожидания остаются на исторически низких уровнях. Центробанки по всему миру перешли к тактике управления рисками, чтобы минимизировать вероятность нежелательных последствий", - отмечают эксперты Julius Baer.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров, и эксперты возлагают большие надежды на американский ЦБ, поскольку шансы на то, что Вашингтон и Пекин смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань провели телефонную беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Робертом Мнучиным, сообщило Минкоммерции Китая. Как сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, беседа носила "конструктивный" характер.

Евро по состоянию на 9:20 торгуется в районе $1,1207 против $1,1208 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 122,02 иены по сравнению со 122,09 иены во вторник. Курс доллара подрос на 0,04% -до 108,89 иены против 108,85 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подрастает на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, также прибавляет 0,01%.