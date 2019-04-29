Маску придется согласовывать с юристами все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

Если соглашение одобрит суд, Маск будет показывать юристам все свои твиты о финансах компании и на другие темы, связанные с Tesla.

Это связано с прошлогодним твитом Маска, который повлиял на стоимость акций Tesla.

В частности, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве: регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.

Претензии комиссии связанны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов.

Маск заключил мировое соглашение с комиссией, в рамках которого он не сможет занимать пост главы совета директоров компании в течение трех лет. Также он заплатит 20 млн долларов штрафа.

Бизнесмен остается исполнительным директором компании, но ушел с поста главы совета директоров.