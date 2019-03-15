Tesla показала новый электрокар-кроссовер Model Y

Производитель электромобилей Tesla выпустил новую модель - внедорожник Model Y.

Компания показала электрокар на презентации в Лос-Анджелесе, пишет rb.

"Стандартная комплектация Model Y обдладает запасом хода без подзарядки 370 км (230 миль). Электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км/ч (120 миль/час)", - говорится в сообщении.

Самая дешевая Model Y (со стандартным запасом хода) выйдет весной 2021 года и будет стоить $39 тысяч. Самая дорогая - Performance - осенью 2020 года, за неё попросят 60$ тысяч. Запас хода составит 451 км, а максимальная скорость - 241 км/ч (разгон до 100 км/ч за 3,5 секунд).

Model Y стала пятой в линейке Tesla (без учета тягача Semi) и вторым кроссовером компании после после впервые показанной в 2012 году Model X.

Ранее Илон Маск писал в Twitter, что Model Y будет «примерно на 10% больше и на 10% дороже, чем Model 3», и будет работать на той же батарее, но с меньшим запасом хода из-за размеров авто.

В письме акционерам по итогам четвертого квартала 2018 года Илон Маск предполагал, что Model Y будут, «вероятно», собирать на Гигафабрике 1 в индустриальном центре Тахо Рено в штате Невада.

Также глава Tesla писал в Twitter, что Model Y, как и Model 3, будут выпускать на новой Гигафабрике, которую компания сейчас строит в Шанхае. По словам Маска, в Китае будут производиться бюджетные версии Model Y и Model 3, а более дорогие варианты этих моделей будут выпускать заводы в США.