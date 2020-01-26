Последнее обновление: 26.01.2020 13:13

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2,1 млрд

Категории: США Tesla

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось за неделю на 2,1 млрд долларов в свете повышения рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla.

По данным агентства Bloomberg, состояние Маска 20 января превышало 30,9 млрд долларов, 23 января оно увеличилось до 33,3 млрд долларов, а 24 января снизилось до 33 млрд долларов. 25 января суммарная стоимость активов Маска не изменилась, поскольку в США в субботу и воскресенье не проводят фондовые торги.

С начала текущего года Маск стал богаче на 5,4 млрд долларов, а за последние 12 месяцев - примерно на 10 млрд долларов. Наиболее ценным активом предпринимателя Bloomberg считает долю в компании Tesla, передает ТАСС.

В среду в свете роста курса акций Tesla рыночная капитализация этой компании, выпускающей электрокары, превысила 100 млрд долларов. К завершению торговой сессии в пятницу данный показатель снизился примерно до 92 млрд долларов.

Основные инвестиции Маска связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Предприниматель также является главой компании SpaceX.

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