Tesla представила более демократичную Model 3

Производитель электрокаров Tesla Inc в четверг представил более дешевую версию Model 3 стоимостью $45.000 на своем сайте.

Новая модель будет оснащена аккумулятором, рассчитанным на 420 километров, что на 80 километров меньше пробега более дорогой версии электрокара Model 3. Новая версия будет доступна только с задним приводом.

Срок доставки новой модели составляет от шести до 10 недель, что позволит покупателям получить субсидию в размере $7.500, если они оформят доставку до конца года. Налоговые льготы на автомобили Tesla сократятся вдвое к 1 января 2019 года.

Хотя компания обещала цену на базовую модель Model 3 на уровне $35.000, до сих пор Tesla производила только более дорогие модели, стоимость которых начиналась от $49.000. Компания сообщила, что она не будет производить Model 3 в базовой комплектации в этом году.

Включение в каталог модели электрокара средней ценовой категории, судя по всему, является стратегическим ходом для привлечения потенциальных покупателей, ожидавших более дешевых моделей. Пока неясно сколько из более чем 400.000 предварительных заказов Model 3 приходятся на базовую комплектацию.