Последнее обновление: 15.01.2019 17:52

Tesla пообещала Model 3 за взлом системы безопасности электромобиля

Категории: США Tesla

Компания Tesla пообещала подарить свой электромобиль Model 3 любому, кто найдет уязвимости в программном обеспечении и взломает систему безопасности машины, пишет Bloomberg.

Речь идет о хакерском соревновании Pwn2Own, которое ежегодно проводится в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. В рамках конкурса участники ищут уязвимости в браузерах и корпоративном ПО. В этом году в соревновании впервые появилась автомобильная категория.

Tesla запустила программу вознаграждения за найденные уязвимости в своем ПО в 2014 году. Это обычная практика в технологической индустрии, но редкая для автобизнеса. Ситуация меняется по мере того, как все больше автомобилей подключается к интернету, что делает их более уязвимыми для взлома.

«Мы разрабатываем наши автомобили по высочайшим стандартам безопасности, и наша работа с сообществом исследователей в области безопасности для нас неоценима», - цитирует агентство заявление вице-президента отдела программного обеспечения автомобилей Tesla Дэвида Лау.

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