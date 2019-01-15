Tesla пообещала Model 3 за взлом системы безопасности электромобиля

Компания Tesla пообещала подарить свой электромобиль Model 3 любому, кто найдет уязвимости в программном обеспечении и взломает систему безопасности машины, пишет Bloomberg.

Речь идет о хакерском соревновании Pwn2Own, которое ежегодно проводится в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. В рамках конкурса участники ищут уязвимости в браузерах и корпоративном ПО. В этом году в соревновании впервые появилась автомобильная категория.

Tesla запустила программу вознаграждения за найденные уязвимости в своем ПО в 2014 году. Это обычная практика в технологической индустрии, но редкая для автобизнеса. Ситуация меняется по мере того, как все больше автомобилей подключается к интернету, что делает их более уязвимыми для взлома.

«Мы разрабатываем наши автомобили по высочайшим стандартам безопасности, и наша работа с сообществом исследователей в области безопасности для нас неоценима», - цитирует агентство заявление вице-президента отдела программного обеспечения автомобилей Tesla Дэвида Лау.