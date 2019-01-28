Музыка Баха будет защищать электромобили Tesla от угона

При попытке угона автомобиля Tesla будет срабатывать сигнализация в сопровождении одного из самых известных произведений Иоганна Себастьяна Баха «Токката и фуга ре минор». Об этом в Twitter сообщил основатель компании Tesla Илон Маск.

«Режим Tesla Sentry Mode будет воссоздавать произведение Баха «Токката и фуга ре минор» во время ограбления», – написал Маск. Также он добавил, что иногда эта композиция будет звучать в метал-обработке.

Кроме того, в своем посте Илон Маск упомянул мелодию “Summer safe”. Это ссылка на композицию из популярного мультсериала “Рик и Морти”.

Новая система безопасности Tesla Sentry Mode призвана уберечь электромобиль от угона. Ее уже установили на модели S и X, а вскоре планируют оснастить и другие модели Tesla.