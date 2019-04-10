Цены на нефть выросли на фоне восстановления баланса на рынке

Цены на нефть выросли в среду при поддержке сокращения добычи ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы, но подъем цен сдерживают ожидания того, что замедление экономики вскоре ударит по спросу на топливо.

Фьючерсы на Brent к 9.26 выросли на 0,3 процента до $70,83, а на WTI - на 0,4 процента до $64,26.

Во вторник Brent и WTI обновили пятимесячные максимумы, но затем отошли от пиков из-за опасений о глобальном экономическом росте.

“Мировой рынок нефти несомненно возвращается к балансу благодаря сокращению добычи ОПЕК+. Добыча ОПЕК снизилась на 1,98 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями октября”, - сообщили аналитики банка ING.

В то же время добыча нефти в США выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года, достигнув рекордного уровня в 12,2 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти в США выросли на 4,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 5 апреля, до 455,8 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.