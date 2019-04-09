Нефть вблизи 5-месячных пиков на фоне восстановления баланса на рынках

Цены на нефть обновили максимумы пяти месяцев во вторник благодаря восстановлению баланса на рынках на фоне сокращения добычи во главе с ОПЕК, санкций США против Ирана и Венесуэлы и усиления напряженности в Ливии.

Фьючерсы на Brent к 9.17 сбавили 0,18 процента до $70,97 после подъема до отметки $71,34 - максимума с ноября.

Фьючерсы на WTI снизились на 0,03 процента до $64,38 за баррель, ранее в ходе сессии также обновив пик с ноября в $64,77.

С начала года Brent и WTI выросли на 40 и 30 процентов соответственно.

Поддержку ценам на этой неделе оказывает усиление борьбы за власть в Ливии, являющейся крупным поставщиком нефти в Европу.

Военный самолет в понедельник атаковал единственный действующий аэропорт Триполи на фоне наступления восточных сил на столицу Ливии.

В то же время Москва начала посылать рынку сигналы о возможном наращивании нефтедобычи во втором полугодии текущего года в рамках глобальной сделки ОПЕК+.