Последнее обновление: 08.04.2019 14:29

Нефть обновила максимумы 2019 года на фоне сокращения добычи ОПЕК+, санкций США

Цены на нефть выросли в понедельник, достигнув максимумов с ноября 2018 года благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК, санкциям Вашингтона против Ирана и Венесуэлы и хорошей трудовой статистике США.

Фьючерсы на Brent к 9.18 выросли на 0,45 процента до $70,66 за баррель, а на WTI - на 0,46 процента до $63,37 за баррель.

Ранее в ходе торгов Brent и WTI достигли максимумов с ноября на уровне $70,76 и $63,48 соответственно.

Несмотря на ряд катализаторов роста цен, сохраняются факторы, способные оказать давление на рынки позднее в 2019 году.

Добыча нефти в России может увеличиться, если соглашение ОПЕК+ о сокращении производства, срок действия которого истекает 1 июля, не будет продлено, сказал в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак.

Добыча в США в конце марта достигла рекордных 12,2 миллиона баррелей в сутки. Экспорт американской нефти также вырос, ранее в этом году впервые преодолев отметку в 3 миллиона баррелей в сутки.

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