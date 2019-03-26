Нефть подорожала, тревоги о рецессии ограничивают подъем

Цены на нефть выросли во вторник благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК и санкциям США против Венесуэлы и Ирана, однако признаки резкого замедления роста экономики и даже возможной рецессии ограничивали подъем рынков.

К 9.15 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,16 процента до $67,32 за баррель. Фьючерсы на американский сорт WTI торговались на отметке $59,16 за баррель, на 0,58 процента выше предыдущего закрытия.

Аналитики сказали, что цены на текущий момент были бы выше, если бы не замедление экономики, которое, по словам некоторых, может вскоре превратиться в рецессию, ограничив потребление топлива.

“Риск рецессии достиг максимума с 2008 года”, - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.

На резкое замедление роста экономики указали свежие данные о производственной активности в Азии, Европе и Северной Америке.

“Рост мирового промпроизводства замедлился до 1 процента в прошлом квартале, и индикаторы указывают на то, что оно практически стагнирует в текущем квартале”, - сказали аналитики JPMorgan Chase.