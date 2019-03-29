Нефть в плюсе, может показать рекордный за 10 лет квартальный подъем

Цены на нефть выросли в пятницу благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК и санкциям США против Ирана и Венесуэлы, в результате чего рынки могут зафиксировать рекордный с 2009 года квартальный подъем.

Фьючерсы на WTI к 9.31 выросли на 0,5 процента до $59,56 за баррель, с начала года прибавив 31 процент.

Фьючерсы на Brent прибавили 0,3 процента до $68,04, повысившись на 27 процентов за первые три месяца года.

Первый квартал 2019 года стал для Brent и WTI лучшим со второго квартала 2009-го, когда оба контракта выросли примерно на 40 процентов.

“Сокращение производства группой ОПЕК+ стало основной причиной резкого восстановления (цен на нефть) после 38-процентного падения в последнем квартале прошлого года”, - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.

Несмотря на подъем цен, аналитики тревожатся о будущем спросе на нефть на фоне признаков приближения глобальной экономики к рецессии.

Аналитики Bank of America сообщили, что ждут роста цен в краткосрочной перспективе и средний уровень цены Brent в $74 за баррель во втором квартале.