Последнее обновление: 25.03.2019 13:52

Нефть подешевела из-за беспокойства о рецессии

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне опасений о возможном приближении рецессии, которые нивелировали поддержку от сокращения добычи ОПЕК+ и санкций Вашингтона против Ирана и Венесуэлы.

К 10.16 фьючерсы на нефть Brent опустились на 0,49 процента до $66,70 за баррель. Фьючерсы на американский сорт WTI торговались на отметке $58,67 за баррель, на 0,6 процента ниже предыдущего закрытия.

Brent и WTI подешевели более чем на 3 процента с момента достижения пиков с ноября 2018 года на прошлой неделе.

Опасения о возможной рецессии в США возникли в конце прошлой недели на фоне пессимистичных комментариев ФРС. Доходность десятилетних государственных облигаций США впервые с 2007 года оказалась ниже доходности трехмесячных бумаг.

Беспокойство о более масштабном замедлении темпов экономического роста усилили данные о спаде в производственном секторе Германии, крупнейшей экономике Европы, третий месяц подряд.

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