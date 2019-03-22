Нефть вблизи пиков 2019 года за счет сокращения добычи, санкций США

Фьючерсы на нефть торговались чуть ниже пиков 2019 года в пятницу при поддержке сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Фьючерсы на Brent к 9.15 прибавили 0,01 процента до $67,87 за баррель, накануне достигнув четырехмесячного пика в $68,69.

Фьючерсы на WTI снизились на 0,05 процента до $59,95, также обновив максимум 2019 года в $60,39 за баррель на предыдущей сессии.

“Рост мировой экономики все еще вызывает опасения”, - сказал Сукрит Виджаякар, директор консалтинговой компании Trifecta.

Замедление роста экономики в Азии, Европе и Северной Америке может отрицательно сказаться на потреблении топлива.

Поставки нефти из Ирана в марте в среднем составили чуть больше 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,3 миллиона баррелей сутки в феврале.

Добыча в Венесуэле также снизилась на фоне санкций США, а также внутреннего политического и экономического кризиса, упав с пика в более чем 3 миллиона баррелей в сутки в начале 2000-х годов до 1 миллиона баррелей в сутки на данный момент.