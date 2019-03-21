Нефть обновила максимумы 2019 года благодаря сокращению добычи ОПЕК+

Цены на нефть обновили максимумы 2019 года в четверг на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Фьючерсы на Brent к 9.27 выросли на 0,15 процента до $68,60 за баррель после подъема до пика с ноября 2018 года на уровне $68,64.

Фьючерсы на WTI потеряли 0,07 процента до $60,19, ранее также достигнув максимума с ноября в $60,27 за баррель.

“Венесуэльский экспорт в США окончательно иссяк, после того как ранее в этом году американская администрация ввела против него санкции”, - сообщили аналитики банка ANZ в четверг.

Экспорт иранской нефти также упал. США хотят сократить экспорт нефти Ирана примерно на 20 процентов до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки начиная с мая, потребовав от стран-импортеров ограничить покупки во избежание попадания под санкции.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали почти на 10 миллионов баррелей - максимально с июля, сообщило Управление энергетической информации в среду.

По данным EIA, запасы снизились на 9,6 миллиона баррелей до 439,5 миллиона баррелей - минимума с января.