Доллар США стабилен сегодня, иена дорожает

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США меняется слабо. В то же время иена, как актив "безопасной гавани", дорожает в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пятничной статистики по рынку труда США.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 183 тыс. после подъема на 300 тыс. в предшествующий месяц. Темпы подъема оказались минимальными с ноября прошлого года. Средний прогноз опрошенных FactSet экономистов предполагал увеличение на 180 тыс.

Завтра будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Респонденты MarketWatch ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 178 тыс. в феврале после повышения на 304 тыс. в предшествующий месяц.

Как ожидается, ЕЦБ по итогам заседания 7 марта сохранит текущие параметры денежно-кредитной политики, но при этом ухудшит прогнозы основных макроэкономических показателей на 2019 год. Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что рынки сейчас ждут повышения процентных ставок в еврозоне не раньше начала 2021 года.

Евро по состоянию на 9:37 стоил $1,1305 против $1,1307 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской нацвалютой составила на то же время 126,35 иены по сравнению со 126,38 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:37 давали 111,76 иены против 111,77 иены в среду.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3175 против $1,3170 в предыдущий рабочий день и 1,1658 евро по сравнению с 1,1648 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг повышается на 0,01%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,04%.