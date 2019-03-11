Доллар стабилен к евро и иене, дорожает к фунту

Курс доллара США в ходе торгов в понедельник незначительно колеблется после снижения в конце прошлой неделе на слабых данных с рынка труда страны.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в интервью CBS Sunday, что прогноз для американской экономики благоприятен, поэтому не требуется повышения или снижения процентных ставок. "Наша денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии", - уверен он.

Рост числа рабочих мест в экономике США в феврале оказался минимальным за последние 17 месяцев (с сентября 2017 года), что может являться очередным признаком замедления темпов экономического подъема в стране. Показатель увеличился на 20 тыс. после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 175 тыс.

В пятницу Китай сообщил о том, что экспорт страны в феврале рухнул более чем на 20% после повышения на 9,1% в предыдущий месяц. С учетом ухудшения экономического прогноза Европейским центральным банком ранее в четверг, а также пятничных данных о падении заказов промышленных предприятий в Германии в январе новости из США и КНР усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

По состоянию на 9:31 евро подрос всего на 0,04% - до $1,1240 против $1,1235 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской приподнялась на 0,06% - до 124,95 иены по сравнению со 124,88 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,16 иены против 111,17 иены в пятницу.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,22% - до $1,2986 против $1,3015 в предыдущий рабочий день. К евро фунт упал на 0,28% - до 1,1553 евро за фунт против 1,1585 евро в пятницу

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник остается практически на уровне конца прошлой недели. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,03%.