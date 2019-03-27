Доллар растет относительно корзины основных мировых валют

Курс американского доллара поднимается в среду относительно корзины основных мировых валют, несмотря на неожиданно слабые статданные, опубликованные днем ранее. При этом доллар слабо снижается к иене.

Кроме того, рынки продолжает интересовать процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. В Лондоне в среду состоится заседание парламента, на котором депутаты проголосуют по различным вариантам действий, связанным с Brexit.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 124,1 пункта по сравнению с 131,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 132,5 пункта.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале всего на 1,6%.

Евро по состоянию на 9:32 снизился на 0,05% - до $1,1260 против $1,1266 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской опустилась на 0,09% и составила 124,54 иены по сравнению со 124,64 иены во вторник. Курс доллара снизился к иене на 0,05% и составляет 110,59 иены против 110,64 иены днем ранее.

Фунт стерлингов упал к доллару на 0,2% - до $1,3186 против $1,3212 в предыдущий рабочий день и к евро на 0,14% - до 1,1710 евро по сравнению с 1,1727 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду поднимается на 0,12%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,11%.