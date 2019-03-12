Курс доллара снижается, фунт дорожает в ожидании голосования по Brexit

Курс доллара США в ходе торгов во вторник снижается, все внимание инвесторов сосредоточено на голосовании Палаты общин относительно соглашения Великобритании с Европейским союзом об условиях Brexit.

В ходе первого голосования в середине января премьер-министр страны Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с перевесом в 230 голосов. Если повторное голосование также окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям: Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения ("жесткий" Brexit) или дата Brexit будет перенесена. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

"Главное внимание на этой неделе будет на фунте стерлингов: предстоят ключевые голосования по теме Brexit, в том числе по варианту сделки Мэй и по вопросу об отсрочке ввода в действие статьи 50", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на состоявшейся в понедельник встрече с Т.Мэй договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Наша работа всегда была креативной, и наша рука всегда протянутой (партнеру). И в таком духе премьер-министр и я договорились о юридически обязывающем инструменте по соглашению о выходе, который уточняет, дает юридические гарантии по характеру backstop", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с британским премьером пресс-конференции в ночь на вторник в Страсбурге.

Он сообщил, что уже проинформировал председателя Евросовета Дональда Туска о достигнутой договоренности. "Я его просил рекомендовать Европейскому совету одобрить этот совместный инструмент при условии позитивного голосования (по соглашению о Brexit) в Палате общин", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Евро торгуется утром в районе $1,1254 против $1,1245 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 125,26 иены по сравнению со 125,05 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,30 иены против 111,21 иены в понедельник.

Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3202 против $1,3150 в предыдущий рабочий день и 1,1731 евро по сравнению с 1,1694 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник снизился на 0,11%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,08%.

"Наблюдается обилие рисков для фунта стерлингов на краткосрочную и среднесрочную перспективу, если только Мэй не сможет сделать чудо и провернуть сделку. Даже ясность, которая будет позднее на этой неделе, на тему того, что "выхода без сделки" удастся избежать, может привести к тому, что фунт стерлингов продолжит занимать оборонительную позицию при торговле", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.