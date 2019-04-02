Последнее обновление: 02.04.2019 12:02

Цены на нефть достигли пиков 2019 года за счет данных КНР, угрозы новых санкций против Ирана

Цены на нефть выросли до максимумов почти за пять месяцев во вторник за счет оптимистичных китайских экономических данных, смягчивших беспокойство о спросе, а также возможности ужесточения санкций в отношении Ирана и новых сбоев поставок в Венесуэле.

Фьючерсы на нефть Brent к 10.03 подорожали на 0,2 процента до $69,15 за баррель, ранее коснувшись отметки $69,50, максимума с середины ноября.

Фьючерсы на WTI прибавили 0,26 процента до $61,75 за баррель, ранее поднявшись выше $62 впервые с начала ноября.

Поддержку котировкам оказали оптимистичные данные крупнейших в мире экономик - США и Китая. Производственный сектор КНР неожиданно вернулся к росту впервые за четыре месяца в течение марта, показали данные в понедельник.

Темпы роста индекса PMI Китая, рассчитываемого Caixin/Markit, в марте стали рекордными за восемь месяцев, показали данные.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сказал журналистам в понедельник, что американские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций против Ирана, которые будут распространяться на незатронутые ранее сферы экономики.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование