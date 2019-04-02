Цены на нефть достигли пиков 2019 года за счет данных КНР, угрозы новых санкций против Ирана

Цены на нефть выросли до максимумов почти за пять месяцев во вторник за счет оптимистичных китайских экономических данных, смягчивших беспокойство о спросе, а также возможности ужесточения санкций в отношении Ирана и новых сбоев поставок в Венесуэле.

Фьючерсы на нефть Brent к 10.03 подорожали на 0,2 процента до $69,15 за баррель, ранее коснувшись отметки $69,50, максимума с середины ноября.

Фьючерсы на WTI прибавили 0,26 процента до $61,75 за баррель, ранее поднявшись выше $62 впервые с начала ноября.

Поддержку котировкам оказали оптимистичные данные крупнейших в мире экономик - США и Китая. Производственный сектор КНР неожиданно вернулся к росту впервые за четыре месяца в течение марта, показали данные в понедельник.

Темпы роста индекса PMI Китая, рассчитываемого Caixin/Markit, в марте стали рекордными за восемь месяцев, показали данные.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа сказал журналистам в понедельник, что американские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций против Ирана, которые будут распространяться на незатронутые ранее сферы экономики.