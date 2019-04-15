Нефть подешевела, в фокусе - уровень предложения на рынках

Цены на нефть снизились в понедельник после того, как фьючерсы на Brent обновили пятимесячный максимум на предыдущей сессии, в то время как инвесторы анализировали ситуацию с предложением на мировых рынках.

К 9.59 фьючерсы на Brent снизились на 0,15 процента до $71,44 за баррель после подъема до максимума с 12 ноября в $71,87 на предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI сбавили 0,45 процента до $63,60 за баррель.

“Я предполагаю, что нефть на данный момент будет торговаться в относительно узких диапазонах около $70 за баррель”, - сказал Вирендра Чаухан, аналитик нефтяного рынка из Energy Aspects в Сингапуре, указав на смешанные сигналы о будущей добыче из США и ОПЕК.

“Ведущие индикаторы добычи в США указывают на усиление активности, что поддержит высокий уровень роста производства во втором полугодии”.

В то же время комментарии “различных министров стран-участниц пакта ОПЕК+ указывают на то, что группа не будет упреждающе повышать добычу, как прошлым летом”, добавил он.

ОПЕК и союзники в июне проведут встречу, чтобы решить, продлевать ли глобальное соглашение о сокращении добычи.

Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия, похоже, стремится продолжить сокращение производства, однако источники в ОПЕК на прошлой неделе сообщили, что картель может повысить добычу с июля, если производство в Иране и Венесуэле продолжит падать, а цены - расти.