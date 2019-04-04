Цены на нефть в минусе, Brent отошла от $70 на фоне роста запасов в США

Фьючерсы на нефть немного снизились в четверг, при этом цена Brent отошла от отметки в $70 за баррель после того, как данные указали на неожиданный рост запасов и рекордный уровень производства в США.

Фьючерсы на Brent к 9.39 сбавили 0,03 процента до $69,29 за баррель, накануне достигнув отметки $69,96 - максимума с 12 ноября.

Фьючерсы на WTI потеряли 0,06 процента до $62,42 за баррель после подъема до $62,99 за баррель в среду - также максимума с ноября.

Поддержку ценам оказали экономические данные, указавшие на рост активности в секторе услуг Китая в марте, а также сообщения о прогрессе торговых переговоров США и Китая.

Запасы нефти в США выросли на 7,2 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 425.000 баррелей.

Добыча нефти в США, которая с середины февраля удерживалась на уровне 12,0-12,1 миллиона баррелей в сутки, выросла на 100.000 баррелей в сутки до рекордных 12,2 миллиона баррелей в сутки, показали данные EIA.