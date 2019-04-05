Нефть подешевела из-за опасений об экономике, торговле

Цены на нефть снизились в пятницу, при этом Brent отошла от отметки в $70 за баррель, достигнутой накануне, из-за опасений о прогрессе торговых переговоров США и Китая.

Фьючерсы на Brent к 9.34 снизились на 0,3 процента до $69,18 за баррель после подъема до $70,03 на предыдущей сессии - максимума с 12 ноября.

Фьючерсы на WTI потеряли 0,08 процента до $62,05. В среду WTI выросла до $62,99 за баррель - пика с 7 ноября.

Давление на цены оказывают опасения о том, что замедление экономики может ослабить спрос на топливо, сказали трейдеры.

Президент США Дональд Трамп в четверг сказал, что Пекин и Вашингтон “очень близки к заключению сделки”, которая положит конец длительному торговому спору двух крупнейших экономик мира. В то же время США не торопятся отменять пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 миллиардов.

Цена Brent может вырасти по итогам недели, а WTI готовится завершить в плюсе пятую неделю кряду.

Аналитическая компания Rystad Energy сообщила, что продолжающееся сокращение добычи во главе с ОПЕК будет поддерживать цены на нефть во второй половине 2019 года и после начала 2020-го.