Нефть начинает торги в плюсе вопреки росту запасов в США

Цены на нефть растут утром в среду, невзирая на рост недельных запасов в США, но дальнейший подъём рынка ограничен увеличением предложения сырья и страхами по поводу спроса.

К 9.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,69 процента до $76,43 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $66,51 за баррель, что на 0,5 процента выше предыдущего закрытия.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,7 миллиона баррелей до 424,1 миллиона, тогда как аналитики предсказывали прирост на 4,1 миллиона баррелей.

Инвесторы будут ждать официальную статистику Управления энергетической информации (EIA), выходящую в среду вечером.

В начале ноября вступают в силу санкции США против энергетического сектора Ирана, цель которых заключается в обнулении нефтеэкспортной выручки Тегерана.

Однако на рынке нет заметных признаков дефицита, при этом добыча сырья тремя основными странами-производителями - Россией, США и Саудовской Аравией - в сентябре впервые достигла 33 миллионов баррелей в сутки, показали данные Refiniiv Eikon.