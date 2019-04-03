Последнее обновление: 03.04.2019 10:43

Нефть дорожает 4-ю сессию кряду, Brent вблизи $70

Цены на нефть выросли четвертый день кряду в среду, а Brent приблизилась к $70 за баррель, несмотря на данные, указавшие на рост запасов в США, поскольку сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы продолжили оказывать поддержку рынку.

Фьючерсы на Brent к 9.38 выросли на 0,75 процента до $69,89 за баррель, а фьючерсы на WTI прибавили 0,51 процента до $62,90.

Добыча нефти ОПЕК упала до четырехлетнего минимума в марте, так как ведущий экспортер Саудовская Аравия перевыполнила обязательства в рамках соглашения о сокращении добычи, в то время как производство в Венесуэле продолжило снижаться из-за санкций и перебоев электроснабжения, показало исследование Рейтер в понедельник.

Добыча в России в марте снизилась до 11,298 миллиона баррелей в сутки, но пока не достигла целевого уровня в рамках пакта ОПЕК+, показали данные во вторник.

Запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе, увеличившись на 3 миллиона баррелей, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).

Официальная статистика министерства энергетики США будет опубликована в 17.30 среды.

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