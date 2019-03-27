Последнее обновление: 27.03.2019 13:15

Цены на нефть в плюсе, но опасения о спросе сдерживают подъем

Цены на нефть выросли в среду, расширив набранное на предыдущей сессии преимущество, однако подъем был ограничен на фоне усиления опасений о влиянии замедления роста мировой экономики на спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть Brent к 9.12 выросли на 0,3 процента до $68,16 за баррель, накануне приблизившись к пику 2019 года в $68,69, достигнутому 21 марта.

Фьючерсы на WTI прибавили 0,1 процента до $60,01 за баррель.

Ралли цен на нефть ограничивают опасения о спросе, усилившиеся после того, как свежие данные о производственной активности в Азии, Европе и США указали на замедление роста экономики.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в США на 1,9 миллиона баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики ждали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

Участники рынка ждут, подтвердит ли эти данные официальная статистика, которая будет опубликована в 17.30 среды.

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