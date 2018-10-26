Нефть дешевеет, готовясь завершить в минусе третью неделю подряд

Цены на нефть снижаются утром в пятницу из-за вернувшихся страхов по поводу переизбытка в условиях падения на мировых фондовых рынках и торговых войн, грозящих ударить по спросу на сырьё.

К 9.11 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,81 процента до $76,27за баррель.

По оценке аналитиков банка Jefferies, рынок маркерного сорта Brent может снова вернуться в контанго – когда стоимость партий с отгрузкой в ближайшие даты меньше отсроченных, – что говорит об избыточном уровне предложения сырья.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $66,61 за баррель, что на 1,07 процента ниже предыдущего закрытия.

Глава делегации Саудовской Аравии в нефтеэкспортном картеле ОПЕК Адиб аль-Аама сказал накануне Рейтер, что нефтяной рынок может вернуться к избытку в четвёртом квартале текущего, учитывая рост запасов сырья и ослабление спроса.

Он добавил, что Саудовская Аравия будет “зеркально реагировать” на данные изменения и учитывать их в своей политике по добыче нефти.