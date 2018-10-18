Последнее обновление: 18.10.2018 10:33

Цены на нефть малоподвижны после падения накануне

Цены на нефть малоподвижны утром в четверг после серьёзного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, вызванного ростом запасов сырья в США.

К 9.12 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,06 процента до $80,00 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,71 за баррель, что на 0,06 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена ноябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 562,2 юаня за баррель.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе поднялись на 6,49 миллиона баррелей до 416,44 миллиона против прогноза роста на 2,2 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США в обзорный период снизилась на 300.000 баррелей в сутки до 10,9 миллиона баррелей в сутки, показали данные EIA.

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