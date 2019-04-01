Цены на нефть растут на фоне беспокойства о поставках

Цены на нефть выросли в понедельник, увеличив преимущество, набранное в первом квартале, когда котировки продемонстрировали максимальный прирост почти за десятилетие, поскольку беспокойство о поставках компенсировало страх о замедлении роста глобальной экономики.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне к 8.42 выросли на 0,93 процента до $68,21.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI набрали 0,73 процента, поднявшись до $60,58.

Поддержку котировкам в текущем году оказали санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также сокращение добычи ОПЕК и других нефтепроизводителей, которые компенсировали беспокойство о росте глобальной экономики и торговой войне США и Китая.

Однако дальнейший рост будет ограничен из-за потенциальной слабости глобальной экономики и способности американских производителей нарастить добычу в момент скачка цен, сказал Фин Зибелл из National Australia Bank в Сиднее.

“Пока сложно прогнозировать крайне масштабное ралли”, - сказал он.

В то же время аналитики начали выражать осторожный оптимизм в отношении цен на нефть в текущем году, показал опрос Рейтер в пятницу.

Власти США сообщили в пятницу, что добыча нефти в стране снизилась в январе до 11,9 миллиона баррелей в сутки.